Gildo Onorato: “La unidad se está gestando desde abajo”

Charló, etc temas, de la tumultuaria asamblea federal que se efectuó el 13F. “Fue muy contundente en todo el país, y en Buenos Aires hubo una gran manifestación pacífica, donde desde el Impide y la CTEP proponemos la agenda legislativa que tiempo atrás mostramos frente a los legisladores, y que el oficialismo y determinados campos de la oposición hicieron que leyes como la Urgencia Alimenticia, Infraestructura Popular, Urgencia en Adicciones y Agricultura Familiar, duerman en el Congreso de la Nación.

Después demandamos dos temas centrales: el apetito, que es el enorme inconveniente en la barriada habitual. Las familias se nutren poco y mal, y la urgencia alimenticia que es una demanda central hoy en la Argentina”, aseguró.

Los cambios son probables con la pelea en las calles

El joven dirigente recalcó la necesidad de proponer una iniciativa laboral que deje escapar del subvención y hallar una vida digna a través del trabajo de interés popular, que llevan adelante los movimientos populares, tanto en lo rural como en lo urbano.

“Ahora quedó demostrado que la unidad de los movimientos populares tiene aptitud de fijar agenda y convocar a otros campos, como fue la participación de determinados gremios en esta marcha en un año con mucha conflictividad, producto del desastre que está provocando el modelo de Cambiemos, que centralmente es una factoría de pobres”, definió.

Para Onorato, la situación popular influye en la construcción política desde que “la unidad se viene gestando, aflorando desde abajo, y debemos edificarla sin limitaciones, sin proscripciones, donde los movimientos populares, con hombres y mujeres, tengamos proposiciones específicas, siendo una parte de esa enorme unidad opositora; posiblemente en el contexto de una principal donde sea la intención habitual la que escoja quiénes son los especiales representantes para combatir a Cambiemos”.

Se vienen 4 años transición para emprender

El secretario de Políticas Sociales del Impide sabe que hay entre un 65% y 70% de rechazo a la administración de Mauricio Macri en todo el país, y esto los transporta a buscar una gran confluencia que deje emprender 4 años de transición, porque “el daño que logró el Gobierno, tanto con el endeudamiento, como con la desarticulación de la producción, la destrucción de la industria; el desarrollo de la pobreza, la pobreza y la desigualdad, nos charla de que tendremos un Gobierno de transición que será el punto de inicio para una exclusiva reconstrucción, donde el trabajo, la dignidad, la producción, la igualdad y los derechos de las minorías tengan un cauce en la próxima administración de Estado”, resaltó.

Desde la Mesa Nacional del Movimiento Impide y la CTEP, estiman que en el contexto de la construcción nacional, debe aparecer una iniciativa opositora sin proscripciones, ni exclusiones, y que se resuelva de manera democrática quien tiene más grande representación”.

Unidad con participación y organización habitual

El dirigente del Impide sabe que hay ámbitos que hicieron oposición de diferentes formas. “Tenemos la posibilidad de ofrecer fe de nuestro accionar, y en función de eso, los que no deseen ser una parte de esa unidad, van a ser mismos los que se bajen. Nos encontramos en un desarrollo de acumulación pre-electoral y todo el planeta busca un perfil.

apostamos a la organización habitual, la pelea en la calle y en unidad. Y entendemos que únicamente con el Peronismo no consigue, y con el Kirchnerismo solo tampoco. Debemos crear con otros campos: los movimientos, sindicatos, partidos populares y progresistas. Con todos y cada uno de los que pretendemos crear una Argentina diferente.

Mas es requisito ir más allá porque la unidad no puede ser solo de los políticos y de los partidos. Hay que conseguir una confluencia con los campos de la unión industrial, del cooperativismo, del mutualismo, los campos de la producción y del trabajo, que quizás no tengan expresión política, mas sí la necesidad de reconstruir la Argentina en otro sentido, porque hoy nos encontramos perdiendo prácticamente todos y todas y cada una.

Los únicos que ganan son los que apuestan al dólar y a la timba financiera; una pequeña minoría en la Argentina. De ahí que sin proscripciones, ni exclusiones y con una agenda específica, el que se desee bajar que se baje. no vamos a poner límites”, manifestó.

“Orgullosos del trabajo componente del Impide en Metas”

En relación a como se aprecia en la Mesa Nacional de la CTEP, el trabajo del Movimiento Impide en Metas, Gildo Onorato reconoció que están orgullosos de la labor componente y comprometida del Impide en la provincia, con la articulación con el Movimiento Nacional Campesino Indígena (Vía Campesina), con la iniciativa política del Partido Agrario y Popular, y con la necesidad de iniciar a crear desde ahí una opción de Gobierno provincial.

“Recorrimos ciertas localidades del interior y observamos el trabajo que hacen en territorio, y en Posadas tuvimos una asamblea con Unidad Habitual, con el PTP, con el Partido Socialista, para iniciar a crear una convocatoria a la unidad opositora, que logre combatir a Cambiemos y a sus cómplices de la Renovación, que no vacilaron un segundo en acompañar a la administración de Cambiemos en el Congreso y en el chato nacional, y eso tiene sus secuelas en los déficit productivos de esta provincia, más que nada en la tarefa, con los tareferos donde observamos gigantes desigualdades”, lamentó.

Construir una opción de poder en Metas

El dirigente político del Impide está convencido que este es el instante de crear una opción de poder en la provincia, “donde debemos iniciar a disputar no solo lo legislativo, sino más bien iniciar a ganar ayuntamientos, y en todos y cada uno de los territorios porque es viable, y probamos que nuestra tarea es seria y responsable en el contexto de la institucionalidad. No le ofrecemos la espalda a los inconvenientes de los que padecen, y ahí está la enorme potencialidad de este espacio, que en el contexto de lo institucional busca poner en el eje de la administración pública a esos que la pasan muy mal.

Eso nos ofrece promesa y la oportunidad de suponer que es viable torcerle el con rumbo a Cambiemos”.

“Crear puentes porque solos no tenemos la posibilidad de seguir”

En relación a la reflexión de que no va a haber confort para el pueblo argentino si no es con un Gobierno peronista, el dirigente mantuvo que no existe confort si no se prioriza el trabajo, la producción y se combaten las desigualdades.

“La irrupción del Peronismo fue fundamental porque le imprimió poder a esos que no lo tenían, y paradójicamente hoy varios que se dicen peronistas algunas veces le dan poder a esos que ahora tienen y mucho. Y se conforman en cómplices y afectan intensamente las relaciones sociales y laborales, de ahí que toda aquella persona que desee dedicarle su militancia, su tiempo, su historia, su práctica y popular a los y las más atacables, para es un compañero o bien una compañera, proceda o bien no del Peronismo.

soy peronista, y pienso que el Peronismo es central; mas no hay duda de que no consigue, porque el Gobierno de Cambiemos tuvo la capacidad de dividir, de fracturar, de estigmatizar, y frecuentemente de romper los puentes”.

En relación al papel de los movimientos populares, explicó que tienen dos causas de vida primordiales, una es dedicar los sacrificios en proteger y luchar por los derechos de los campos más atacables, y la otra razón es crear puentes, porque solos no tenemos la posibilidad de. Requerimos agrandar al límite nuestra articulación popular, política y económica, y desde ahí construir, trabajar la iniciativa. Da igual de dónde vienen, lo sustancial es a dónde desean ir, y eso debe ofrecer la bastante claridad para crear los caminos hacia el futuro”, aseveró.

“Las organizaciones sociales no vamos a dejar de reclamar”

Onorato estimó que el emprendimiento de una Ley “antipiquetes” anunciada hace unos días por el diputado Guillermo Castello, de Cambiemos, acarrea un oportunismo comunicacional y un efecto de promoción.

“Además si se va a llegar a legislar una ley como esa, no haría más que reforzar las desigualdades, y lo digo porque nuestro área no posee ingreso al trabajo digno, ni a educación, ni al sistema sanitario, ni a una casa digna y saludable, ni a una nutrición plena, entonces nos desean suprimir el derecho a la queja. Mas las organizaciones sociales no vamos a dejar de pelear en la calle.

Una legislación que consolide la desigualdad y que aborde la superficialidad de los inconvenientes de composición popular en Argentina, no es nada más y nada menos que el corazón de Cambiemos, oséa, olvidar, expulsar, estigmatizar a los más pobres, que se ven forzados a hacerse fuertes y de forma colectiva, masiva, social, y en la calle, porque es el único sitio donde podemos encontrar alguna respuesta”.

Agregó que el carácter punitivo para combatir las desigualdades jamás tuvo respuestas convenientes, siempre se incrementaron las brechas y también impidieron que la democracia sea plena. “Ojalá no acepten este sendero, y que entre todos y todas y cada una tengamos la posibilidad vencer a Cambiemos, porque 4 años más tienen la posibilidad de ser durísimos y agrandar más la desigualdad y la pobreza. Hay que tomar en cuenta que si no tenga existencia la Asignación Universal por Hijo en Argentina, tendríamos más del 50% de pobreza estructural, entonces que hagan lo que deseen, porque como dicen los compañeros de Metas, La Pelea Prosigue!“, expresó.

“El movimiento feminista está oxigenando la democracia”

El dirigente Gildo Onorato además se refirió al movimiento feminista, sabiendo que se aproxima una exclusiva movilización y Paro de Mujeres para el 8 de marzo. “El feminismo transgrede, molesta, y es un aspecto escencial de un movimiento que procura ser transformador, y viene fortaleciendo a las fuerzas populares en Argentina.

Me da la sensación de que los hombres nos encontramos aprendiendo, las mujeres nos brindaron muchas enseñanzas de unidad y solidaridad, y pienso que es un movimiento que está oxigenando la democracia, y la manera de ver de millones de hombres, que cargamos con siglos de permisos, y que hoy día debemos estudiar a percibir, a corrernos a un costado, estudiar a interpretar que el tiempo cambió, y que ahora no se tienen la posibilidad de mantener las desigualdades, y las primordiales están en el chato de lo popular y del género. Nuestras compañeras pobres de los movimientos populares padecen una doble opresión, por mujer y por pobre. Pienso que oxigenan el movimiento habitual en un sentido transformador, y bienvenido sea, porque es obvio que el destino demanda de todos y todas y cada una”, expresó.

El Estado debe legislar para solucionar desigualdades

Gildo Onorato además recalcó que posiblemente este año se retome el enfrentamiento para sancionar la Ley de Interrupción Facultativa del Embarazo, porque, emprender un inconveniente de desigualdad con el Código Penal, jamás fue bueno en Argentina.

“En la esfera de las opiniones y de la fe, cada uno de ellos con su historia puede tomar las elecciones que desee; mas el Estado debe legislar para el grupo, y por sobre todas y cada una de las cosas para solucionar las desigualdades.

El componente político apuntó que es requisito poder el deber de crear una respuesta a un inconveniente muy profundo, y sabe que posiblemente la legislación cambie en Argentina, porque la interrupción del embarazo existe, existió, proseguirá estando.

“Es requisito, como afirmaba Impide, que ‘donde hay una necesidad debe haber un derecho”.Y recalcó que el aborto hay que abordarlo sin fanatismos, y sin anteponer las opiniones y la fe. “Y lo digo desde mi sitio de fiel, de católico practicante, que veo alén de las contradicciones y convicciones.

Hay una desigualdad y las que más la padecen son nuestras compañeras pobres, las de los movimientos populares, y nos encontramos muy orgullosos de que hayan fijado una agenda, y una situación, y que nuestro Bloque en la Cámara de Miembros del congreso de los diputados haya votado homogéneamente a favor en ese enfrentamiento”, recalcó Onorato.