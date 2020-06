El Partido Agrario y Social rechaza el pacto fiscal y la reforma previsional

El Partido Agrario y Popular expresó “un fuerte repudio a la represión despiadado liberada el jueves contra participantes de la manifestación, retirados, cronistas y hasta miembros del congreso de los diputados nacionales que se movilizaron en oposición a la reforma previsional”.



“Los 100 mil millones que le sacarán a los retirados en 2018 son los 100 mil millones que dejan de recaudar al sacarle impuestos, y retenciones a los sojeros, a la exportación de carnes, de trigo y a las mineras”, apuntó el presidente del PAyS, Héctor “Cacho” Salvaje, quien adelantó que una de las razones por las cuales su espacio no va a acompañar el pacto fiscal, “es porque tiene dentro el desposeo a los retirados, y ahora quedó claro que el país entero repudia este manotazo al área más vulnerable, que son los abuelos y los pequeños y pequeñas que reciben la asignación universal”.



El dirigente instó a los legisladores nacionales a “rever su situación y atender al orden habitual”, en las instancias definitorias que se van a vivir en el Congreso la próxima semana.

“El pueblo en la calle frenó la aprobación de la reforma”



Por su lado, el titular del Bloque de Miembros del congreso de los diputados del PAyS, Martín Sereno, recalcó el poder que aparece de la unión de los campos populares, que eligieron manifestarse y consiguieron frenar las medidas que lesionan derechos y atropellan la dignidad de la gente.



“La manifestación del pueblo frenó la aprobación de la reforma, y les permite a los miembros del congreso de los diputados nacionales de cada provincia que se tomen ciertas horas más para leer este ámbito. La reforma no saldrá, y deberán seleccionar si no sale porque se pusieron los pantalones en su papel de representantes del pueblo, o bien porque será el pueblo el que de nuevo va a salir a la a calle a frenar este saqueo”, disparó.

“No tenemos la posibilidad de avalar estas medidas”



En tanto que el diputado Isaac Lenguaza además fue contundente respecto de esta instancia: “Acá no hay misterio; lo que hacen está a la visión de todo el planeta; mas se ve que a los legisladores nacionales les cuesta ver que la plata que iba al fisco en este momento va a la renta de la soja y las mineras; dejaron de recaudar de estos ámbitos ricos de la economía y aumentaron el déficit, y en este momento aseguran que los responsables del déficit son los abuelos que deberán abonar la celebración”.



Agregó que a las provincias les garantizan “una supuesta optimización de la economía, que en el Estado de hoy es una ilusión, en lugar de sacarles capital auténticos que son específicos, y que se emplean para atender la salud, la educación, la nutrición. No se debe ser experto en economía para percatarse de que nos encontramos frente a un saqueo que el Partido Agrario y Popular no puede avalar”.

“Les sacan a los pobres a fin de que los ricos ganen más”



Salvaje lamentó que los miembros del congreso de los diputados nacionales por Metas no lean este “claro orden habitual” que se expresó este jueves en las calles y que fue fuertemente reprimido.



“A lo largo de la campaña le afirmábamos a los votantes que era considerable que pregunten a los aspirantes cómo pensaban votar en el Congreso esta clase de medidas; mas pocos nos hicieron caso”, recordó.



“Les advertíamos que se venía la Reforma Previsional y Laboral, y que este era el modelo que estaban escogiendo, y nos tildaron de mentirosos. En este momento poseemos este ámbito de tensión, crueldad y cambio de paradigmas: les sacan a los pobres a fin de que los ricos ganen más, y a nos van a hallar como siempre, del lado de los que los campos que lo pasan mal y con las políticas de Cambiemos van a estar peor”, lamentó.