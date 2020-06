¿Cómo tramitar el Certificado COTI? ▷【mayo del 2020 】

¿Qué es el COTI Inmobiliario?

El COTI Inmobiliario, es el Código de Oferta a la Transferencia de Inmuebles que debe conseguir el dueño de la vivienda o bien de un inmueble en el momento en que lo va a negociar.

Este código debe conseguirlo antes de hacer la negociación y lo asigna la Administración Federal de Capital Públicos entrando a su página oficial y cumpliendo los pasos y requisitos demandados.

Este código tiene su basamento legal en el Reglamento General 2371 que lo regula.

Como bien su nombre lo sugiere, el COTI (Código de Oferta a la Transferencia de Inmuebles) no es un impuesto, sino es un CODIGO.

¿Qué es el certificado COTI?

El Certificado COTI, o bien Certificado del Código de Oferta a la Transferencia de Inmuebles, es un certificado que debe gestionar el dueño del inmueble o bien vivienda frente a la Administración Federal de Capital Públicos, A.F.I.P.

En el momento en que el valor de ese inmueble sea igual o bien mayor a 1.500.000 pesos argentinos.

El Certificado COTI tiene una vigencia de 24 meses desde su otorgamiento.

¿Cómo conseguir el Certificado COTI?

Para conseguir el Certificado del Código de Oferta a Transacciones de Inmuebles en internet antes tienes que tener:

La Perseverancia Única de Identificación Tributaria (CUIT).

La Perseverancia Única de Identificación Laboral (CUIL).

La CDI (Clave de Identificación).

Nivel de seguridad 2 – La Clave Fiscal.

Después cumplir los próximos pasos:

Ingresas a la página de la Administración Federal de Capital Públicos.

Llevar a cabo clic en el campo de TRANSFERENCIA DE INMUEBLES.

En el campo SELECCIÓN DE EMPRESA, escribes el nombre de la persona que ejecuta el trámite.

Eliges la opción COTI. de la lista de servicios de A.F.I.P.

Escoge la opción CODIGO DE OFERTA DETRANSFERENCIA A INMUEBLES.

Allí opción ALTA COTI.

Ingresas todos y cada uno de los datos demandados y presionas ACEPTAR.

Revisas los datos ingresados y le das a PROXIMO PASO.

Ingresas los datos que se necesitan y das a ACEPTAR.

En esta página vuelves a entrar los datos que se te solicitan y presionas ACEPTAR.

Si no se muestra ningún inconveniente se asegura la operación -efectuada.

Imprimes el Certificado de Oferta a la Transferencia de Inmuebles COTI

Tienes que reportar a la Inmobiliaria presionando ASOCIAR INMOBILIARIA

Terminadas los datos demandados. Tienes que entrar la Perseverancia Única de Identificación Tributaria, C.O bien.I.T. de exactamente la misma.

Después finalmente Imprimes la perseverancia.

¿Quiénes están excluidos del COTI?

Están excluidos de pedir el Código de Oferta a la Transferencia de Inmuebles:

Los Embajadores, los Cónsules, sus familiares y el plantel técnico que labora las embajadas y consulados que ya están en este país.

El plantel que pertenece a los Organismos De todo el mundo y familiares a los que la Nación está dentro.

En el momento en que se negocia un inmueble expropiado y esta negociación se ejecuta en pos del estado.

En el momento en que es una venta judicial.

¿Quién paga el COTI?

El Código de Oferta a la Transferencia de Inmuebles (C.O bien.T.I), no es un impuesto; entonces no se paga, como su nombre lo sugiere es un código que asigna la Administración Federal de Capital Públicos.

Lo que hay que abonar es el ITI, el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.

El impuesto a la Transferencia de Inmuebles lo tienen que anular tanto el vendedor como el cliente.

Cuestiones recurrentes.

¿Qué es el certificado COTI?

El Certificado del Código de Oferta a la Transferencia de Inmuebles, es un certificado que debe gestionar el dueño de un inmueble en el momento en que lo va a vender o bien negociar. Este trámite debe hacerlo frente a la Administración Federal de Capital Públicos

¿Hay que realizar los pagos el COTI?

No, no se cancela. Lo que si hay que abonar es el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI).

Lo que toda persona debe entender al pedir el COTI

Para pedir el Certificado del Código de Oferta a la Transferencia de Inmuebles se tienen que comprender los próximos puntos:

1. La codificación para detectar el inmueble que se muestra ahora:

1-Casa.

2-Departamento.

3-Departamento con cochera.

4-Cochera.

5-Local.

6-Lote de lote.

7-Country, quinta.

8-Actualizaciones de construcción.

9-Rurales con casas.

10-Rurales sin vivienda.

99- Otros inmuebles.

2. El valor fijado para la negociación del inmueble.

3. La CUIT, CUIL, CDI, del titular o bien de cada uno de ellos si son numerosos sucesos.

4. De la inmobiliaria interviniente se necesita el CUIT.

Ahora conociendo estos puntos ingresas a la página de la Administración Federal de Capital Públicos, A.F.I.P. y cumples los trámites normativos.

¿El COTI exactamente en qué instante se debería pedir?

El Código de Oferta a la Transferencia de Inmuebles (COTI), hay que pedir en el momento en que la vivienda o bien el inmueble tiene un valor igual o bien mayor a 1.500.000 pesos argentinos.

¿Qué tiempo de validez tiene el COTI?

El Código de Oferta a la Transferencia de Inmuebles (C.O bien.T.I), tiene una vigencia de 24 meses, desde su adjudicación.

¿Quiénes están excluidos del COTI?

Están excluidos de pedir el Código de Oferta a la Transferencia de Inmuebles (COTI):

Los embajadores, los cónsules, sus familiares y el plantel técnico que labora en las embajadas y consulados extranjeros que ya están en este país.

El plantel que pertenece a los Organismos De todo el mundo y sus familiares a los que la Nación está dentro.

En el momento en que el inmueble que se negocia fué expropiado y lo logrado por su venta es para el estado.

En el momento en que se ejecuta una venta judicial.

¿Qué hay que comprender al pedir el COTI?

Para pedir el Certificado del Código de Oferta a la Transferencia de Inmuebles se tienen que comprender los próximos puntos:

1. La codificación para detectar el inmueble que se muestra ahora:

1-Casa

2-Departamento

3-Departamento con cochera.

4-Cochera

5-Local

6-Lote de lote.

7-Country, quinta.

8-Novedades de construcción.

9-Rurales con casas.

10-Rurales sin vivienda.

99- Otros inmuebles.

2. El valor fijado para la negociación del inmueble.

3. La CUIT, CUIL, CDI, del titular o bien de cada uno de ellos si son numerosos sucesos.

4. De la inmobiliaria interviniente se necesita el CUIT.

Ahora conociendo estos puntos ingresas a la página de la Administración Federal de Capital Públicos, A.F.I.P. y cumples los trámites normativos.

¿Qué es el COTI Inmobiliario?

El COTI Inmobiliario, es el Código de Oferta a la Transferencia de Inmuebles que debe conseguir el dueño de la vivienda o bien de un inmueble en el momento en que lo va a negociar.

¿Como es el basamento legal del COTI Inmobiliario?

El COTI inmobiliario tiene su basamento legal en el Reglamento General 2371

¿Como es la distingue entre COTI y también ITI?

El COTI es un código que no se paga en tanto que el ITI un impuesto y si se paga.