Científico advierte sobre posible pandemia que acabaría con la mitad de la población mundial

Sábado, 30 de Mayo de 2020 19:59

El Dr. Gregor advierte que un virus apocalíptico que podría aparecer de huertas insalubles de pollos terminaría con media humanidad.

Estamos a fines de mayo de 2020, y a pesar de que los países están en lo que se llama ‘desescalada’, la pandemia de coronavirus nos dejó hasta el día de hoy 6 millones de inficionados y más de 366.000 fallecidos. Mas retrocedamos en el tiempo. En el mes de septiembre de 2019, un reporte elaborado por las ONU advertía sobre una “amenaza muy real” de una pandemia que asolaría el planeta y mataría hasta 80 miles de individuos. Según afirmaba el reporte, un patógeno mortal expandido por el aire a nivel mundial podría terminar con cerca del 5 por ciento de la economía mundial.

No obstante, esa no era la primera oportunidad que los profesionales advertían sobre una inminente pandemia a nivel global, y el resultado siempre fué exactamente el mismo: nulo encontronazo perceptible en los mandatarios políticos, compañias financieras o bien instituciones internacionales. Inclusive en 1989, el premio Nobel de Medicina reunió a otros Nobelistas y una lista de epidemiólogos en Washington para tener en cuenta una hipótesis entonces discutida de que los virus, lejos de ser vencidos por la medicina actualizada, de todos modos estaban apareciendo a nivel mundial en animales y personas, comunmente en formas jamás antes vistas. Mas aparentemente la oportunidad de una pandemia realmente mortal no motivó lo bastante a los líderes mundiales, que a lo largo de décadas se han negado a tomar medidas para asegurar a la población. Esto nos transporta al en este momento, donde una amenaza microscópica está invadiendo nuestro planeta. Y justo en el momento en que nos están vendiendo que salimos de la crisis sanitaria, justo en el momento en que el número de fallecidos decrece y los nuevos capital hospitalarios por coronavirus se dirigen hacia cero, justo en el momento en que empezamos a dejarnos pasear serenamente por nuestras calles, un reconocido científico advierte que esto solo fué el comienzo de algo bastante peor.

Inminente pandemia apocalíptica

El reconocido científico estadounidense y un estable defensor de la dieta fundamentada en vegetales, el Dr. Michael Greger, ha advertido sobre un inminente brote de virus con la capacidad de aniquilar a media población mundial. En su nuevo libro que se titula “Cómo subsistir a una pandemia (How to Survive a Pandemic)”, el Dr. Gregor advierte que un virus apocalíptico que podría aparecer de huertas de pollos hacinadas y también insaludables tiene la potencial para terminar con media humanidad.

El Dr. Greger, científico, médico y profesional de la salud pública, redacta que en la ‘escala de huracanes’ de epidemias, el COVID-19, con una tasa de mortalidad de cerca de medio uno por ciento, es sencillamente de una Categoría Dos o bien Tres. El ‘Big One’ de los virus será 100 ocasiones peor, con una tasa de mortalidad de uno de cada dos. La civilización como la conocemos va a desaparecer.

Dr. Michael GregerSi bien los científicos advirtieron a inicios del mes vigente que el planeta se encarará a otra epidemia considerablemente más fuerte si proseguimos con la destrucción del medio ámbito, el Dr. Gregor asigna el origen a los pollos.

“Con las pandemias extendiendo explosivamente un virus de humano a humano, jamás es cuestión de si, sino más bien cuándo”, redacta el Dr. Greger.

Citando el brote de gripe de españa de 1920 y el brote de H5N1 en Hong Kong en 1997, el medico estadounidense afirma que la preocupación es que el virus jamás se detiene, mas siempre está mutando. Añade que hablamos de un monstruo oculto, el que hace estremecer a los epidemiólogos. Los viveros a enorme escala podría llevarnos a otra pandemia aún peor.El brote de Hong Kong, que se produjo en un mercado de pájaros, empezó con un niño de tres años cuyo mal de garganta y mal de barriga se transformó en una patología que lo mató en una semana por inconvenientes respiratorios agudos y errores de distintos órganos. En tanto que solo 18 personas contrajeron esa gripe, una tercer parte de fallecieron. A lo largo de esa pandemia, el gobierno chino mató a 1.3 millones de pollos en un intento de remover el virus, mas desde ese momento hubo dos brotes más entre 2003 y 2009 fuera de China.

Mas con más de 24 mil millones de pollos en la tierra nutriendo al planeta, ¿qué se puede llevar a cabo? EL Dr. Gregor recomienda mudar todo el sistema, lo primero es remover las huertas a enorme escala donde los pollos se nutren con antibióticos, están expuestas a altos escenarios de amoníaco de sus excrementos, en espacios tan reducidos no tienen la posibilidad de desplazar sus alas y emiten patologías de uno a otro fácilmente, lo que brinda un lote perfecto para la propagación. Lo siguiente seria contribuir a las huertas más pequeñas para lograr criar a los pollos. “El período de la pandemia teóricamente podría romperse para toda la vida”, contina enseñando el Dr. Gregor. “La gripe aviar podría estar castigada.”

Mas hasta el momento, advierte que mientras que haya aves de corral, va a haber pandemias. En el final, vamos a ser o bien . Otra vez estamos frente a la observación de una exclusiva pandemia, y otra vez los lideres mundiales no tomaran medidas para evitarlo./Planeta esotérico paranormal