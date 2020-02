Enjambre de Moscas. Yamila Romani vibra en su celular

Enjambre número 26. En esta última edición presentaré a una mujer cuyo texto refleja y transmite la ansiedad que nos genera la «presencia» de quien nos ubica en el centro de su deseo, sobre la estéril pantalla, y qué pasa si este deseo es correspondido. La impronta de este texto, como la de su poeta, se basa en la combinación entre el stand up y la poesía. Yamila describe esta secuencia de emociones utilizando como principal recurso la ironía y el sarcasmo.

«Escribo desde los ocho años, mi primer escrito fue una poesía sobre un ratón. Luego cuentos, ensayos… (textos que pensaban escribían mis padres). Siempre quise escribir y siempre lo hago cuando puedo, aprovecho la ocasión para narrar según mi percepción de las cosas. A algunos les gusta y a otros les parece ridículo…»

BIO. Yamila Romani nació en Capital Federal, Buenos Aires un 11 de enero de 1984. Actualmente radica en Posadas (Misiones). Es profesora de psicología, egresada del Instituto Ruíz de Montoya; ejerce la docencia, dentro de la escuela media; es técnica de boxeo e instructora de gimnasia. Ha participado en el Slam de Posadas y en 2° Slam de Oberá.

Ahí, vibro en mi celular

Me resbalás un me encanta

Un ejército de mi diviertes se detienen en mis dedos

Me palpás las ventanas

Me agito indomable,

Me erecta la piel tu me gusta

¿Soy?



Me sudás mis vidrios astillados de pantalla rota

Te escucho, me acerco, te siento,

Estalqueás mi cintura, mi espalda, mi nariz

¿Ahí, soy tuya?



Percibo tu inmensidad a través del espacio

Me aprietas los pezones, fuera del tiempo

Digitas mis caderas,

Tecleás un orgasmo perfecto

Soy tuya…



Me corres, mis labios esperan tu respuesta

Enmascaras el silencio con poesía sucia…

Nuestro juego es nuestra guerra instantánea

Me arrancas las armas que no tengo,

Desnuda de palabras…

¿Aún me pertenezco?



¿Quién soy?

No reconozco mi rostro

Lo busco entre las muchas fotos mías

Que circulan, se extienden y repliegan en todo collage de Facebook.

Ahí, soy de ellos



Beso corazón,

Palmas abiertas

Corazón, fueguito, fueguito, corazón

Hombre que transpira, el mismo gordo ríe a carcajadas arrojando coágulos de agua seca

¿Me volverás a escribir?

Ahí soy de época.

Por Mariela Roi.