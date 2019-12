Enjambre de Moscas. La descomposición de la palabra y el «Silencio» de Sergio

Entrega número 24 de Enjambre y en esta edición nos vamos a tomar una licencia, de la poesía al relato. Nuestro autor ha publicado cuentos, yo lo conocí (como escritor) a través de su libro de microficciones «Toma» y me enamoré. Dicen los que saben que las microficciones son un género de experimentación lingüística. En esta oportunidad vamos a sumergirnos a esta experiencia de la mano de Sergio César ÁLvez.

Difícil fue seleccionar una, así que me dí la libertad y el placer de tomar dos. Estas microficciones están en su libro «Toma». Muy distintas entre sí, dejan al descubierto lo híbrido que puede llegar a ser este género. En este sentido, Sergio no sólo sabe sacarle provecho, sino que sale victorioso.

La poesía sólo habita en el silencio. No la busques en otra parte. No está en el rocío que tus pies pisan por las mañanas, ni en los andenes de una estación abandonada, ni en tu guitarra, ni en sus ojos mucho menos en los libros. Sólo en el silencio puede haber poesía. No intentes encontrar eso en las caricias que te faltan, ni en el vapor de los barcos a lo lejos, ni en los ríos que hemos visto morir, tampoco en la luz que alimenta tus plantas; no, no hay poesía en tu madre ni en tus hermanos, no es poesía un ocaso violáceo ni el crujido de tu corazón al pudrirse. Silencio. Silencio. Sólo allí hay poesía. En vano recorres los dulces abismos de tu conciencia, buscándola, llamándola: ¿poesía estás aquí?; crees haberla visto en las manos de un niño en el colectivo y en la séptima ola del mar aquel verano en llamas, pero te engañabas; anduviste preguntando por ella en besos y alientos ajenos (que quisiste, te completen), te encontró la noche aullando su presencia en distantes picadas bajo el abrigo único de estrellas libertinas, ¡poesía, poesía! gritabas, mientras los pájaros errantes del valle reían tu desventura, ¡poesía! ¡¿estás aquí?! Debieras callar. De boca, mente y alma. Descansar las voces. Contemplar al monstruo y desvestir al ángel caído. La poesía no está en tu sed. Menos en esas lágrimas. No desperdicies tu vida buscándola en las palabras. No hay poesía en el amor. Tampoco en el desamor. No está ella en ninguna parte donde las gentes lo contaminamos todo hablando, escribiendo, construyendo los firmes cimientos de lo que mañana destruiremos. Silencio. Ahí está. Solamente allí. ¿La ves? ¿Sentís? ¿No es hermosa?