Enjambre de Moscas. «Gaviotas en la noche» por Theodosio Barrios

Oscar Wilde dijo que para ser escritor hay que tener algo que decir y decirlo. Pero nosotros no vamos a leer a un simple escritor sino, a un mal escritor o como a él le gusta decir, «escribidor». En esta nueva edición de Enjambre (n° 23), tenemos el honor de publicar a un rebelde de la literatura contempóranea local: Theodosio Barrios.

Pero, ¿qué es ser un mal escritor? ¿Cómo decirte? Publicar a los 18 años, conformar un grupo literario, ser blanco de críticas de la academia, reivindicar la idiosincrasia de un pueblo, tomar al amor como un acto revolucionario, levantar tu propia imprenta, brindar espacio a los sin espacio, que te reconozca el Senado de la Nación, ser una de las obras más vendidas en una feria internacional, en el barrio más careta de la Capital y salir a compartir unos versos por ahí, porque aún queda mucho por decir.

BIO. Theodosio Barrios nació en Posadas un 13 de mayo de 1960. Es escritor, fotógrafo, promotor cultural, uno de los creadores de la Fundación Cultural Argentina y del grupo literario Dementeazul. Publicaciones: «Cómo decirte» (1983), «El Vademécum de la Picada» (2003), «Tatachiná» (2018). En 2006 creó Th Barrios Rocha Ediciones, ubicado en la ciudad de Eldorado. Se lo puede leer en el Blog de Theo.

Gaviotas en la noche

I

Desde las alturas me sobran excusas

para no bajar

bravías hebras de ahogados llantos

muerte retorcida, infierno azul

desierto de espejismos salobres

polvo y confusión.



Apenas puedo saciar mi angustia de obrero

sobre la “arena política” y la carroña de los arrepentidos: …

Arriba, somos más iguales,

en el llano del pueblo digo,

quizá porque, de donde vengo,

no hay más arriba ni más abajo.



Allá abajo

arde el alfabeto de las verdades a medias,

la abominación veleta del elegido por cuatro años.

Aun así

creo más en la paz de esta libertad a medias

que en el rabioso ornamento futurista del lacayo.



El buitre verde con lencería de Águila Calva

puso huevos en la selva, cordillera y medanales,

en el gran granero de mi Patria Grande.

Graznó y graznó, a vuelo rasante,

por nuestras fronteras confusas

aprovechó el caos para bajar a parir

a macris, bolsonaros, duques y guaidós entre otros

y entre mierda y sangre

pénceres, trumpes y sus dealer del FMI.



Y aun así, éstos

nunca tendrán la misma impronta en su vuelo

sólo se les enseñó a carretear un poco

para abrirle las puertas y huir con treinta monedas,

beneficio colateral de los sufragios.

Ilusionistas de pueblos enteros

graduados en cursillos acelerados de la CIA.

En apenas unos aleteos se queda con todo

petróleo, alimento… Identidad!

Buitre verde del Norte.

Más tarde se limpia el culo con nuestras enseñas,

nos deja trapos blancos y nos instruye a pedir tregua.

Ayuda humanitaria es siempre la mecha

para certera detonación en la cizaña.



Allá abajo las rodillas duelen

como cuando se aproxima una tormenta,

duele

inclinar la testa

ante el festín de unos pocos,

duele tragar, respirar.

Hiede a adrenalina hermana, a miedo,

hiede a metal criminal a industria bélica

a plástico, a pólvora y revolución.

Hiede a Norte y sometimiento

¡a espejitos de colores!

II

Si aquello fue una encrucijada de infectos

esto es un rápido deambular por la ”milla verde”

en menos de cuatro años

y es estar frente a un pelotón de fusilamiento

comandado por el director del Gran Hospicio de indiferentes.

Por Mariela Roi.

