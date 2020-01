Enjambre de Moscas. El «Dolor intelectual» de Flori Melnechuk

Si bien la escritura siempre estuvo presente, no fue sino antes de toparse con la dramaturgia que ésta cobró mayor fuerza y prioridad. «Mi maestra me decía: Flori, ya dejó de ser un hobby, ahora tenés que escribir en serio y de alguna manera es lo que hago todos los días». Hoy la protagonista de este Enjambre número 25 es la histriónica Flori Melnechuk.

Sus escritos buscan la amalgama perfecta entre lo teatral y lo poético, además de incluir elementos de su propia experiencia: «En muchos casos incorporo elementos de mi vida personal, como por ejemplo, convivir con un diagnóstico médico (epilepsia) que modificó por completo mi vida. Y lo hago porque me gusta lo autobiográfico pero también porque creo que las mujeres debemos hacernos oír, del modo en que cada una elija, ya que creo que es una forma de sabernos hermanas y principalmente: que no estamos solas», nos dice nuestra protagonista.

BIO. Florencia (Flori) Melnechuk nació en el barrio «Tiro Federal» de la ciudad de Posadas el 22 de julio de 1988. A los 21 años comenzó a tomar clases de teatro, a los 23 emigró hacia Buenos Aires, donde siguió formándose. Al poco tiempo comenzó a escribir, ya no como un hobby, sino como algo más serio. Publicó para TXI (Teatro por la Identidad) la obra “Lo que brilla” (2014) (versión libre de la Masacre de Oberá/1936) y un monólogo poético titulado “La carga de Pandora” (2018) (una catarata de recuerdos e imágenes al rol de la mujer de clase media, esposa y ama de casa atravesada y afectada por el peso de su género y condición). Desde finales de 2018 lleva adelante la itinerante «Librería Amiga». En el 2019 participó de la Antología de PDM y es autora de «Medio Dios» (primer libro experimental de poesía) publicado por Raymond, además del fanzine Minar (Marzo 2019). Actualmente estudia Letras en la UNaM.

Dolor Intelectual

Me pongo paños fríos

en los moretones de las injusticias

mi pulso se acelera

algo de adentro quiere fugar

me siento un animal herido

no reconozco el lenguaje

ni las palabras para expresar

gemir

babear

correr hasta que estalle el pulso

hasta romper algún organismo

romper lo propio

me pongo paños calientes

en las hernias

quiero calmar el dolor

reposar todo lo que soy

ser un gato en reposo

que vivencia el dolor

tardo mucho en recuperar

me gustaría ser un animal

vivir por instinto

ser salvaje, menos cobarde

lamer mis heridas

curarme

con mi lengua

sanar.

Por Mariela Roi