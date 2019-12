Belén Silva, la presidenta más joven de todas las filiales de la SADE: Entre la juventud y la experiencia

Belén Silva tiene 30 años y es la actual presidenta de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores Argentinos) filial Misiones. Es la persona más joven en presidir esta entidad, en todo el país. Es oriunda de Corrientes y con una vasta experiencia dentro de la institución fue elegida como presidenta de la SADEM, con una mirada abierta hacia los distintos espacios literarios y con la fuerte convicción de que el crecimiento llegará a partir de la apertura a todos los escritores de la provincia y sobre todo a los jóvenes.

Como todo escritor, el espacio más recurrido para hablar de literatura es el Café. Aún en una ciudad como la nuestra, en donde más que un café, será el mate o el tereré (según lo requiera el clima) la infución elegida para hablar sobre las maravillas de la palabra, decidimos que nuestra entrevista se realizaría en una moderna cafetería. Café, medialunas y jugo fueron nuestros acompañantes. «Yo ya pedí, es que me muero de hambre», me dijo al acercarme a la mesa. Me pregunté si en realidad fue víctima de la ansiedad. Es que Belén, con tan sólo 30 años estaba a días de ser elegida, por sus propios colegas (jóvenes y no tan jóvenes) en asumir la responsabilidad de dirigir la Sociedad Argentina de Escritores de Misiones.

Buscar el equilibrio entre jóvenes y los más experimentados es la clave del éxito

A estas alturas, Belén ya es presidenta de la SADEM, la ansiedad previa a una elección se habrá disipado, pero ahora queda mucho por hacer. ¿Qué ideas trae?,¿qué piensa sobre el amplio universo de la literatura local?, ¿cuáles son sus propuestas de trabajo? Y en este sentido, ella piensa que tanto jóvenes como los más experimentados deberían coexistir y buscar el equilibrio.

Belén Silva junto al presidente saliente de la SADEM, Aníbal Silvero. Belén publicó su poemario “Pasiones Reveladas” en el 2016 con el acompañamiento de la SADEM.

«Ahora está separado, pero una de mis mayores preocupaciones es que se escuchen unos a otros. Lo bueno de los chicos es que traen otra cosa, que sale de la diversificación, que sale de los estándares normales que tiene la poesía, de la métrica y todo eso, que dudo que se vaya a perder, está bueno que coexistan los dos. Igual que el lenguaje inclusivo, no entiendo por qué la gente se enoja tanto, porque van a coexistir. La tele no mató a la radio. Los celulares no van a matar a los libros y el lenguaje inclusivo no va a matar a la ortografía”, arrancó Belén.

“Yo me siento súper afortunada de poder tener la sonrisa de las dos partes, eso es un logro para mí. Yo voy a ver a los chicos de Poesía de Miércoles y me reciben tan bien y voy con los otros y también me reciben bien. Eso quiere decir, que captan bien lo que quiero. Entonces, dentro de lo que es mi pensamiento dentro de lo que es la gestión, además de la cantidad de cosas institucionales que hay que hacer, es un poco buscar ese equilibrio, entre lo institucional, entre lo tradicionalista y conservador y la libertad expresiva (…) y a los dos hay que darle atención. Los dos deberían poder coexistir. Somos todos escritores y estemos juntos como asociación. La clave va a ser el equilibrio y los más chicos».

La escritura y la lectura en la provincia: “Leer, leen, de la forma que sea, ya sea en PDF o se compran el libro»

A la pregunta sobre cómo estan los misoneros en relación a la lectura y a escritura, ella fue tajante en la respuesta. La lectura sigue vigente y en cuanto a la escritura, se la reconoce como un arma poderosa. Con algunas miradas distintas entre los jóvenes y adultos, hay letras para rato.

«Me parece que los jóvenes, en general, están en su mejor momento. Poesía de Miércoles es el abanico más visible de esto. Los chicos en general están abiertos a la literatura, entienden que es un canal de expresión poderoso, entienden que es liberador. Los adultos por ahí están muy en el perfeccionismo y veo que hay una gran porción de personas que está cansada de la misma temática regional». Belén hizo referencia a un punto interesante que va no sólo desde la rigurosidad de la norma sino desde las temáticas que proponen nuestra literatura más tradicional.

«Hay gente que no asiste a ciertos eventos porque está cansada del mensú, de la yerba mate, de la tierra colorada. Esta bueno abrir la jugada y escribir sobre otras cosas. Por eso para mí los concursos literarios son importantes porque te prueban a escribir otra cosa”.

“Están cansados también de tanto autor nacional o internacional. Hay que leer más lo de acá. Pero van a leer lo de acá cuando sean más abiertos, por eso la propuesta de Poesía de Miércoles es tan tentadora, porque es diferente, va a ser muy raro que escuches el común del regionalismo. El regionalismo está muy bueno, está muy bueno conservarlo y todo, pero me parece que nos perdemos de un montón de otras cosas por escribir siempre lo mismo”

Más allá de Quiroga, divulgar autores locales

“Llevar libros de autores misioneros a los colegios, buscar la forma que lleguen, que se incluyan en la currícula y que salgamos de Quiroga (amo a Quiroga, pero vamos por otros autores)», expresaba Belén mientras tanto yo recordaba los textos que leía en 5to grado, veinte años después, la primaria no ha renovado su staff de autores.

Impulsar la escritura y a quien escribe “Somos las palabras que tenemos, las que escribimos y las que hablamos”

Otro de los temas de interés de la joven presidente o presidenta, es el valorar e incentivar a todo aquel que quiera publicar un libro.

“Quiero que toda persona que escribe se reconozca como escritor. Si vos escribís un diario íntimo sos escritor, después tenés que pulir. A veces, el primer asesino de la buena literatura es uno mismo. Cuando la gente es demasiado perfeccionista, la visón se les acorta. Lo que escribe la gentes es lo que contiene a la gente. Somos las palabras que tenemos y las que escribimos y las que hablamos”

En este sentido, Belén toma una cita como leitmotiv, “Trata a una persona como es y será lo que es, trata a una persona como puede llegar a ser y llegará a hacer su destino. Para mí eso es clave, nunca tenés que tirar a alguien para atrás. Si le permitís creer en él se vuelve súper poderoso. En el momento que vos le hacés sentir a alguien importante, ahí es donde ganamos todos, o sea, yo no soy nada sin vos«. De esta manera la flamante presidenta orienta esta mirada hacia lo institucional.

“Tener lo básico para ayudar al escritor. Yo creo que el escritor necesita asistencia, son muy pocas las personas que están seguras de publicar. Hay gente que está ahí en la duda y no se anima a publicar, no sabe cómo imprimir, no sabe a dónde ir, entre otras cosas. Hay que empujar porque uno no sabe de lo que se puede perder».

Integrar a partir de la escucha de las necesidades del escritor

Sobre el final del café, Belén dijo algo intersante y que de alguna manera resume hacia dónde quiere ir. Y es el escuchar al gran universo de escritores, según la realidad que vive.

“Necesito hablar con la gente, porque yo tengo una visión de lo que yo considero que hay que cambiar, pero necesito hablar. Yo quería organizar tipo conversatorios durante el verano en el interior para ir a cada lugar y hablar con la comunidad, para que me digan, qué es lo que está mal, qué es lo que falta, qué es lo que no se hace bien y tratar de encontrar el equilibrio, que es lo crucial, entre institución y libertad. Yo creo que sí se va a poder ampliar el espacio».

Una hora y media después, mientras terminaba el último sorbo de jugo, miraba a la mujer que tenía enfrente. Una piba con ganas de hacer, con la edad justa en un momento justo, en donde se repiran aires de cambio y esperanza.

Por Mariela Roi.